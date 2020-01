Juhtkiri: ihunuhtlus tagasi?

Kes ei mäletaks „Kevadest” seda, kuidas Toots pahanduste eest nurka hernestele põlvitama pandi või kuidas Julk-Jüri teda kõrvast sikutas. Kui tänapäeva koolis midagi sellist juhtuks, tähendaks see õpetaja vallandamist või karistamist. 150 aastaga on jõutud selleni, et füüsiline karistamine alavääristab inimesehakatist ja kätega rääkimise asemel tuleb rääkida suuga – ehk siis selgitada, mida ja miks teha ei tohi, kuni laps sellest aru saab.

Mõnel lapsel läheb aga suureks saamine keerulisemalt kui teisel ja eriti ränk aeg on murdeiga. Nagu ütles noorsoopolitseinik Küllike Vask, ei saa noored siis ise ka aru, mis nendega toimub. Pahatihti pole ka tööga vaevatud vanematel piisavalt aega, teadmisi ega jaksu neile vajalikul määral tähelepanu osutada ja neid õigel teel hoida. Just tähelepanuvajadus on sageli see, mis noored tänavale ajab ja paneb seal kaaslaste heakskiidu otsimiseks vägitegusid tegema. Kui tähelepanu ei saa heaga, siis halvaga saab kindlasti.

Tänapäeval on pahandusi teinud noori tunduvalt raskem korrale kutsuda kui vanasti. Erikoolid on küll olemas, aga sinna lapsi enam nii kergekäeliselt ei saadeta. Ja eks ole levinud ka seisukoht, et erikoolid ei paranda, vaid õpetavad uusi trikke.

Mõnele lapsele piisab esimesest kokkupuutest politseiga, et õigele rajale tagasi pöörata, teisega võid aga vestlema jäädagi, midagi ei muutu. Aeg on näidanud, et ka rahatrahvist pole suuremat kasu – noore eest, kellel oma sissetulek puudub, maksavad selle nagunii vanemad. Kui laps seejärel ka taskurahast ilma jäetakse, on see ikkagi üsna väike karistus.

Selles mõttes on mõistlik arusaam, et kui mitmekordne rääkimine ei aita, tuleb karistada teisiti. Näiteks ühiskondlikult kasuliku tööga. Avalikus kohas töötunde tehes, mökerdatud seinu puhastades või lõhutud aknaklaase kellegi juhatusel parandades jõuab võibolla kohale, et igal teol on ka tagajärg.