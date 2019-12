Aasta viimasel päeval tuleb kuni viis kraadi sooja

Ilmateenistuse prognoosi järgi on homme, aasta viimasel päeval oodata kuni viis kraadi sooja.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.

Teisipäeval (31. detsembril) liigub aktiivne madalrõhkkond üle Karjala Kesk-Venemaa suunas, selle järel pöördub õhuvool üürikeseks loodesse ning toob pisut jahedama õhumassi. Sajuhooge on öösel harva, päevaks lisandub niiskust ning sajuhood tulevad nii vihma kui lörtsina. Õhtu poole on sajuhooge hõredamalt ning põhiliselt idapoolsetes maakondades, seal võib sekka ka lund tulla. Tuul on väga tugev, puhub öösel edelast ja läänest, päevaks pöördub kõikjal loodesse. Õhutemperatuur on 0..+5°C, vana-aasta õhtul langeb sisemaal alla 0°C.

Uue aasta (1. jaanuaril) ööl liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Taevas selgineb ja suuremat sadu ei tule. Tuul on võrdlemisi tugev ning pöördub loodest läände ja edelasse. Õhutemperatuur on sisemaal 0..-4, rannikul kuni +4°C. Uue aasta esimesel päeval laieneb üle Läänemere ümbruse madalrõhkkonna lõunaserv. Kiires loodevoolus liigub üle pilvi, millest aga suuremat sadu ei tule. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 0..+4°C.

Neljapäeval (2. jaanuaril) läheneb Grööni merelt Skandinaaviale jõuline madalrõhuala ja selle survel püsib meil üsna tugev edela- ja läänetuul. Niiskus kandub enamasti üle põhjanaabrite ning meil on taevas vaid õhuke kõrge pilvekiht, millest sadu ei tule. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, rannikul kuni +4, päevaks jõuab soe õhumass ning õhutemperatuur tõuseb +2..+6°C-ni.

Reedel (3. jaanuaril) liigub aktiivne madalrõhkkond Skandinaavia põhjatipu suunas ning selle jõulise surve tõttu võib Läänemere ääres edelatuul tormiks paisuda. Öö on veel selgem ja sajuta, päevaks kattub taevas pilvedega ning kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, saarte rannikul kuni +5, päeval +2..+7°C.

Laupäeval (4. jaanuaril) jääb mitmeosaline madalrõhuala Põhja-Euroopat katma ning selle lõunaserv katab Eestit. Õhumass asendub jahedamaga – öösel sajab kohati vihma ja lörtsi, hommikul ja päeval sagedamini lörtsi, sisemaal ka lund ning sadu on tihedam. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel ja päeval -1..+2, rannikul kuni +4°C.

Pühapäeval (5. jaanuaril) liigub Botnia lahelt üle Eesti väike osatsüklon ning toob lund ja lörtsi lisaks. Tuul pöördub põhjakaarde ning on tugev eelkõige öösel Lääne-Eesti rannikualadel ja ka Soome lahe ääres. Päeva peale tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 0..-4, rannikul kuni +2, päeval -1..+2°C.

Esmaspäevaks (6. jaanuaril) jõuab juba uus aktiivne madalrõhkkond Atlandilt Skandinaavia põhjatipu lähistele, selle lõunaserv laieneb Läänemere äärde ning tõstab edelatuule taas tugevaks. Sadu jõuab tänastel andmetel hommikuks looderannikule ning laieneb kiiresti üle Eesti – lume ja lörtsina algav sadu läheb päeva peale üle vihmaks. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 0..-5, hommikuks tõuseb saartel ja läänerannikul +3°C-ni, päeval -1..+2, saartel kuni +5°C.