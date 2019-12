Ehitisregister saab uue välimuse ja sisu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötab riiklikule ehitisregistrile välja kaasaegsema ning mugavama kasutajaliidese. 27. detsembril muutus registri välimus, mis on esimene nähtav muudatus kogu süsteemi uueks ehitamisel.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas märkis, et uus ehitisregister on oluline samm elamumajanduse edendamiseks. „Tahame sellest teha kasutajasõbraliku ja tõhusa infosüsteemi, et meil oleksid kvaliteetsed andmed,“ ütles ta. „See on vajalik näiteks uue kvaliteetse taristu kavandamisel, järelevalve- või päästetegevustes ja see annab eraisikutele võimaluse kontrollida hoonete energiaklassi või kasutuslubade andmeid.“

Ehitisregistri uus välimus on vaid väike osa suuremast projektist. Esimese sisulise muutusena võeti täna kasutusele uus arhiivirakendus. Tuleva aasta jooksul liiguvad ka kõik ülejäänud ehitisregistri teenused sammhaaval vanast keskkonnast uude ning lisandub uusi teenuseid.

Järgmine suurem muutus ootab ees kevadel, mil kasutajad saavad esmakordselt ise hakata esitama ja muutma andmete esitamise teatisi. See lihtsustab kohalike omavalitsuste ametnike tööd, sest enam ei pea nad ükshaaval andmeid sisse lööma, vaid see protsess muutub täisautomaatseks. Tulevikus tekivad registrisse ka näiteks e-ehituse platvorm, ehitatud keskkonna 3D kaksik ning võrgurajatiste andmebaas.

Ehitisregistritalituse projektijuht Taavi Jakobson sõnas, et uus ehitisregister muutub kasutajate jaoks lihtsamaks, mugavamaks ja graafilisemaks järk-järgult. „Üleminek uuele süsteemile toimub väikeste sammudena, et kasutaja ei peaks liiga palju korraga ümber õppima ning et maandada tarkvaraarenduse riske,“ selgitas ta.

Jakobson tõdes, et uuele ehitisregistrile üleminek on vältimatu samm, sest ajaga on registri koormus kasvanud ning praegu tekib iga kuu sinna juurde umbes 185 000 faili. „Vana keskkond ei suuda praegust koormust senisel kujul välja vedada ning kui me uuele üle ei läheks, lõpetaks praegune varsti lihtsalt töötamise,“ lausus ta. „Lisaks vajavad järgmised arendused juba uut keskkonda, mistõttu on praegu sobivaim moment ehitisregister uude ajastusse tuua.“

Seoses keskkonna uuendamisega on täna õhtul alates kella kuuest ehitisregistri töö ajutiselt häiritud. Arendustööd lõppevad homme hommikul kell üheksa.

Ehitisregistri viimane versioon valmis 2015. aastal. Uut registrit asus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium aktiivselt arendama ligi aasta eest. Ehitisregistris on võimalik tutvuda registreeritud ehitiste tehniliste andmetega ja nende kohta esitatud dokumentidega (sealhulgas ehitus- ja kasutusload). Praeguse seisuga on sinna kantud üle miljoni ehitise, neist üle 778 tuhande on hooned. Igapäevaselt kasutab registrit üle 4000 inimese.