Lääne Elu paberleht laupäeval, 28. detsembril

Haapsalu juubelitamm kolib uude kohta

Möödunud reedel võttis Haapsalu volikogu ühehäälselt vastu otsuse, et Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juurdeehitise võib ehitada nii, et see ulatub otsapidi ehituskeeluvööndisse. Ehituse käigus tuleb ümber istutada ka haigla siseõuel kasvav 25sentimeetrise tüve läbimõõduga Haapsalu linna juubelitamm. Esialgne kava on puu istutada ümber samale krundile, aga natuke mere poole.

Urmas Sukles EKREst, süvariigist ja täiuslikust linnast

Lääne Elu võttis ette Haapsalu linnapea Urmas Suklese 12 kuud pealkirjades ja uuris linnapealt mis oli ja mis tuleb?

Ell Väärtnõu: igavikulisuse peale ma ei mõtle

Novembri alguses 80. sünnipäeva tähistanud arhitekt Ell Väärtnõu on Haapsalust pärit ning nüüd pensionipõlves kodulinnas tagasi.