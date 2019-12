LOETUIMAD LOOD 2019: Taebla lähedal juhtus raske liiklusõnnetus

Avaldame 2019. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteel Taebla lähedal, Laikmaa teeristis juhtus 29. oktoobri õhtul kella 18.30 paiku raske liiklusõnnetus, kus inimesed said vigastada.

Esimesena sündmuspaika jõudnud inimese sõnul oli üks auto kaldunud vastassuuna vööndisse.

Kohal oli politsei, kiirabi ja tuletõrje. Päästjad lõikasid ühest autost välja kaks kannatanut. Vähemalt üks neist viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Politsei pressiesindaja ütles, et politsei sai teate kell 18.33 liiklusõnnetusest Tallinn-Haapsalu maantee 63. kilomeetril. Kokku põrkasid kaks sõiduautot, Audi A4 ja Isuzu D-Max. Õnnetuses said esialgsetel andmetel viga kolm inimest, Audit juhtinud 29aastase mehe vigastused on rasked ning ta toimetati haiglasse. Viga said ka Isuzu roolis olnud 68aastane mees ja sõidukis kaasreisijana viibinud 67aastane naine.

Esialgsetel andmetel toimus kahe sõiduki kokkupõrge möödasõidul. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Liiklus on sündmuskohal tugevalt häiritud ning seda reguleerib politsei.