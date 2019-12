Kadri Kerge: saar saare sees

Kui eemalt vaadates – olgu mõnest muust paigast Ühendriikides või väljaspoolt riiki – äratab uudishimu ja pälvib tähelepanu New York tervikuna, siis linnas kohapeal saab keskseks Manhattan. Looduse poolt veevööga eraldatud ning inimeste tahtel ümbritsevate linnaosadega võimsate sildade, sõidu- ja metrootunnelite ning laevaliikluse abil ühendatud, toimib saar samamoodi nagu süda organismi puhul. See on punkt, kust energia liikumine algab ning kuhu ressurss pärast „arterite-aortide” läbimist tagasi suubub. Inimestele on peibutav piiratud maalapp, olgugi et väljaspool New Yorgi tiheasustust on ruumi vabalt.

Paradoksaalne, aga linna füüsilise kitsikuse loovad lõputud sisulised võimalused ja avarused. Nii põhjendas mulle oma valikuid kord varajases talvekarguses tänavaid mööda kihutades ka üks Jeemeni päritolu noor taksojuht. Ta oli veendunud, et just New Yorgis omandatud ülikoolidiplom tagab talle tudeerimise lõppedes päikeselisse kõrbelinna Dubaisse suundudes 20 000eurose kuupalga.

