Kadri Kerge: kriis kui kingitus

New Yorki saabusin esimest korda kaheksa aasta eest. Oli oktoobri viimane õhtu ja metropol võnkus halloween’i-pidustuste rütmis. Vana keldi püha all hallows’ eve ehk pühakutepäev on ameeriklaste seas üks populaarsemaid. Just siis vabanetakse oma igapäevasest maskist, et ümber kehastuda. Kes riietub unelmakangelaseks, kes elab pöörases rüüs välja oma salaihasid. Maskeerujad – miljonid inimesed mudilastest täiskasvanuteni – panevad fantaasiarikaste kostüümide planeerimisse kuudepikkuse pühendumise. Sarnase mastaabi ja ambitsiooniga pidustused olid mulle oma senisest kodulinnast Viinist tuttavad varasuvise eluballi kaudu. Ajaloolises raekojas peetakse igal aastal pompöösset pidudesarja, kuhu kogunevad linna tuhanded seiklusjanulised kodanikud. Samamoodi selleks, et kõige ekstravagantsemates kostüümides või tihti hoopis poolalasti, aga turvaliselt maskide taha peitudes end argipäevast distantseerida.

Töötasin parasjagu Coop Himmelb(l)au arhitektuuribüroos, kui selgus, et mu New Yorki lähetatud taotlus sai positiivse tagasiside ning Austriale tuleb joon alla tõmmata. Lõpetanud töönädala ühes riigis ja keeleruumis, suundusin Viini ülikoolielu viisaastakut sisaldava kohvriga teisele kontinendile ja linna ning alustasin esmaspäevast uut elu. New Yorgi esimesed kolm aastat möödusid seejärel arhitektuuribüroos Asymptote Architecture 10–12tunniste tööpäevadena seitse päeva nädalas. Elu kujunes üheks lõputult kulgevaks töövooks, mida struktureerisid magamispausid ning katkematusse projekteerimisse pikitud iga-aastased kümme puhkusepäeva. Tollest esimesest New Yorgi ametikohast „vabanesin” ootamatult ja äkki. Ühel reedel teatas ülemus tööaja lõppedes, et projekteerimist napib ning esmaspäeval pole vaja enam tulla.

