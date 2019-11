Kadri Kerge: kirjad Suurest Õunast

Kõik, kes on New Yorgis elanud või metropoli reisinud, on tahes-tahtmata kokku puutunud siinse metrooga. Kitsaste sissepääsude ja tunnelitega ning konditsioneerimata allmaatranspordisüsteem on rohkem kui saja-aastase eksistentsi juures üks enim kasutatuid ja vanimaid maailmas. See on justkui nähtamatu, tänavatasandist allpool paiknev paralleellinn, kus toimub omaette lakkamatu ja kiire vibreerimine. Aastas transporditakse roostevabast terasest „kingakarp”-vagunites ühest piirkonnast teise umbes 8,5 miljonit metropoliasukat ja 60 miljonit turisti. See on 6,5kordne arv Eesti elanikke. Tihedasse kolmemõõtmelisse võrgustikku on pakitud 394 km rööpaid – Eesti mõõtkavas teekond Tartust Tallinnasse ja tagasi.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!