Martna katlamaja läks pelletiküttele

Peale halupuudega köetava katla on Martna katlamajas nüüd uus täisautomaatne pelletikatel.

„Mõlemat saame kasutada,” ütles Martna osavallavanem Janno Randmaa. Halupuudega töötav katel paigaldati kaks aastat tagasi ja on samuti töökorras. „Probleem tekkis sellega, et puid ei ole kuskil hoida. Need said märjaks, lumi sadas peale,” ütles Randmaa.

Täisautomaatse pelletikatla paigaldamine maksis 36 000 eurot. Martna katlamaja kütab Martna lasteaeda ja kolme kortermaja.