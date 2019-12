OECD raport hoiatab kavandatava pensionireformi läbiviimise eest

OECD värske Eesti majandusraport soovitab praeguse valitsuse kavandatavat pensionireformi mitte läbi viia, sest see ähvardab jätta suure hulga tulevasi pensionäre vaesusesse; rahandusminister Martin Helme soovitusega ei nõustu.

„Eesti seisab silmitsi kiiresti vananeva elanikkonnaga, just nagu ka paljud teised riigid, ja selle probleemi adresseerimiseks peate pakkuma oma pensionäridele head elukvaliteeti ja tervisehoiuteenuseid,” ütles OECD asepeasektretär Ulrik Vestergaard Knudsen Tallinnas toimunud pressikonverentsil, kust võttis osa ka rahandusminsiter Martin Helme. „Vaesus on juba praegu Eesti pensionäride seas kõrge võrreldes paljude teiste riikidega ja nad on majanduslikult väga haavatavad,” lisas ta.

„Kavandatavad muutatused pensionisüsteemis suurendavad ebavõrdust vanurite elukvaliteedis veelgi. Selle pärast tuleks peatada plaan, mis võimaldab inimestel raha kohustuslikust teisest sambast välja võtta,” toonitas Knudsen ja lisas, et reform ähvardab jätta paljud raha välja võtvad inimesed pensionieas ilma piisava sissetulekuta.

Teise samba vabaks laskmise asemel soovitab Knudsen hoopis vaadata üle praeguste pensionifondide madala tootlikkuse ning reformida nende juhtimist. „Varasemate valitsuste reformid on teinud samme pensionifondide tootlikkuse tõstmiseks ja sellel teel tuleks jätkata,” arvas ta. „Pensionireformidel on väga laialdased mõjud kogu ühiskonnale, majandusstabiilsusele ja turgudele ning seepärast tuleks neid läbi viia ainult pärast pikki ja põhjalikke analüüse.”

Rahandusminister Martin Helme ütles BNS-ile, et OECD soovitus valitsuse praeguseid plaane seoses pensionireformiga ei muuda. „See kriitika on sarnane kõigilt neilt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja minu vastus on neile kõigile sama: rahulolematus meie kehtiva pensionisüsteemiga on Eestis laialdane. Sellele on toimunud valimiste näol poliitiline reaktsioon ja meil on rahvamandaat seda muuta.”