Lähipäevil jätkub plusskraadidega ilm

Muru on roheline ning lumest pole veel jälgegi. Foto. Urmas Lauri

Ilmateenistuse prognoosi järgi jätkub lähipäevil sajune ja plusskraadidega ilm.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja Kagu-Eestis sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärast keskööd nõrgeneb ja pöördub põhjakaarde 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi, rannikul tuleb kuni +6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Peamiselt Kagu-Eestis sajab vihma. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, võib sekka tulla ka lörtsi. Puhub idatuul 3-9 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest vihma. Puhub ida- ja kagutuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 4-8 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub ida- ja kagutuul 3-9, enne keskööd saartel puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub ida- ja kagutuul 3-8 m/s. Sooja on 7-10 kraadi.