Järgmine mardilaat on pühendatud Haapsalu pitsile

Läinud nädalalõpul Tallinnas Saku suurhallis peetud mardilaadal hõigati välja, et järgmisel mardilaadal on tähelepanu keskpunktis Haapsalu pits.

Haapsalu käsitööseltsi eestvedaja Mirje Sims ütles, et peaesineja staatus tähendab seda, et siinsed käsitöölised on oma pitsiliste sallide ja rättidega laadal suuremalt väljas. Ta lisas, et peakülaliseks olemine tähendab ka seda, et haapsallased saavad anda suurema panuse laada programmi: „See on hea võimalus ka Haapsalut tutvustada.”

Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu juhatuse esimees Liina Veskimägi-Iliste rääkis, et järgmise mardilaada kujunduses kasutatakse võimalikult palju pitsi. Laadaprogrammis saab olema pitsiteemalisi töötube ja ettevõtmisi ning tutvustatakse pitsimeistreid.

