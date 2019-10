Andrus Karnau: laske apteegiturg vabaks

Haapsalu peatänava ühes apteegis konutab tabloo, mis loeb päevi 1. aprillini. Neid ridu kirjutades oli päevi jäänud 160. Peen kiri tabloo all ütleb, et nii palju aega on apteegi sulgemiseni. See on üks leebemaid survevahendeid apteegireformi vastu.

Tuleva aasta 1. aprillist kehtima hakkav nõue, et ravimite hulgimüügifirmad ei tohi apteeke omada, tundub mõistlik, sest kaitseb vaba konkurentsi, aga nõue, et apteeki tohib omada vaid proviisor, on ebamõistlik, sest pärsib vaba konkurentsi.

Eestis on kaks suurt ravimite hulgimüüjat Tamro ja Magnum, kes omavad apteegikette Benu ja Apotheka. Üks suurem hulgimüüja on veel, aga selle omanikku ei tea keegi peale tema enda. Konkurentsiameti andmeil oli tänavu mais ainult 13 protsenti apteekidest hulgimüüjatest sõltumatud. Järelikult peaks lähikuudel lõpule jõudma hiiglaslik reform, kus sajad apteegid vahetavad omanikke. Tamro juhi Leon Jankelevitchi sõnul maksab üks apteek pool kuni miljon eurot. Tegu on ka rahaliselt mahuka tehingute seeriaga, sest omanikku peaks vahetama üle 300 rohupoe. Tegelikkus on aga selline, et proviisorid ei osta kümnete kaupa apteeke. Ravimite hulgimüüjad ei ole valmis oma omandist loobuma, selle asemel nad protestivad. Seda on mõistnud ka valitsusliit.

