Epeevehkleja Katrina Lehis allkirjastas uute sponsoritega koostöölepingud

Täna tutvustas epeevehkleja Katrina Lehis koos treeneri Nikolai Novosjoloviga võistluskalendrit, treeningplaane ja eesmärke Tokyo 2020 olümpiamängudeni ning allkirjastas lepingud sponsorite ja toetajatega, kes teda sel treeninghooajal toetavad.

Eesti epeevehkleja Katrina Lehis kinnitas, et koostöös treeneri ja kahekordse maailmameistri Nikolai Novosjoloviga antakse endast maksimum, et olla valmis eelseisvateks maailmakarika- ja Grand Prix etappideks. Neile järgnevad Euroopa meistrivõistlused ja peaeesmärk on medal olümpialt.

„Aeg on läinud kiiresti ja huvitavalt, uued lähenemised on lisanud motivatsiooni ja laiendanud silmaringi. Muutused on toimunud ka isiklikus elukorralduses. Nimelt otsustasin vahetada elukohta ja kolida perega elama Tallinnasse. Tänan kõiki, kes on mind selles protsessis aidanud,” rääkis Lehis.

Veidi üle kuu aja epeevehklejat Katrina Lehist treeninud Nikolai Novosjolov ütles, et viimased poolteist kuud on olnud väga intensiivsed. „Treeningutes oleme panustanud üldfüüsilisele, sest see on ainuke aeg käesoleval hooajal, kus seda niivõrd intensiivselt teha saab. Pooleteise kuu sisse on jäänud kaks pikka treeninglaagrit Eestist eemal ja kolm MK Satelliitturniiri. Kodus oleme olnud vähe,” rääkis Novosjolov. „Vajasime inimest, kes tegeleks asjaajamisega ja otsustasime teha ettepaneku Katrina pikaajalisele toetajale, OÜ Autosõit juhatuse liikmele Indrek Madarile,“ lisas treener.

„Katrina on korduvalt öelnud, et tema eesmärk on absoluutne tipp ja selle saavutamiseks on vaja suurepärast taustsüsteemi,” ütles Madar.

2019/2020 hooajal toetavad Lehist Nike, Amserv, Tahe Outdoors ja Alexela.