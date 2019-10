Sakslased avastasid Läänemaa

Lõppenud suve turismistatistika näitab, et turiste ööbib Läänemaal varasemast rohkem ja pikemalt ning sakslased on Läänemaa avastanud.

Lõppenud kolmel suvekuul ööbis Läänemaal mullusest ligi 2200 turisti rohkem ja siin veedeti ka rohkem öid. Kui eelmisel suvel veetis turist Läänemaal keskmiselt 1,9 ööd, siis sel suvel veidi üle kahe öö – kokku tähendab see aga enam kui 8000 ööd mullusest rohkem.

SA Läänemaa turismijuht Annika Mändla möönis, et statistika ei näita kõigi Läänemaal ööbivate turistide arvu, sest statistikaametile peavad andmeid andma ainult suuremad majutuskohad: „Kõrvale jäävad näiteks külaliskorterid ja ka need majutuskohad, kus on vähe voodikohti või mis on ainult suvel avatud.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!