Laupäeval on See teatris teatripäev, kus näeb nelja etendust.

Pooled etendused on See teatri enda omad – Marge Kivi Aapeli ainetel lavastatud „Rong Ameerikasse” ja Andrus Kivirähki „Uljas Neitsi”, mille lavastas Krista Kütt. Lisaks näeb teatripäeval Saaremaa trupi Tornimäe Tungal lavastust „Pisuhänd”, mille on samuti lavastanud Krista Kütt Eduard Vilde loomingu põhjal, ja Piirsalu näiteringi lavastust „Kellele seda jama vaja on”.

See teatri juhi Roman Sultangirejevi sõnul on kaks etendust ennelõunal ja kaks pealelõunal. Teatripäev algab kell 11.

Seesugune teatripäev toimub See teatris teist korda. „Eelmine aasta oli päris äge,” ütles Sultangirejev.

Teatripäeva lõpetab pidu, kuhu on kõik oodatud. „Uksed on lahti, muusika mängib – mine tea, mis seal laval toimuma hakkab, tegijad on kõik kohal,” ütles Sultangirejev.

Kava

11.15 „Rong Ameerikasse” See teater

12.30 „Pisuhänd” Tornimäe Tungal Saaremaalt

15 „Kellele seda jama vaja on?” Piirsalu näitetrupp

16 „Uljas Neitsi” See teater