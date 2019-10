Kiik: miinimumpalk peaks olema 40 protsenti keskmisest palgast

Sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas reedesel Ametiühingute keskliidu (EAKL) kongressil, et jälgima peaks miinimumpalga proportsiooni 40 protsenti keskmisest palgast.

Oma tervituses kongressile rõhutas Kiik ametiühingute, tööandjate ja valitsuse vahelise koostöö olulisust ning kiitis keskliitu hea koostöö eest Euroopa ametiühingutega

„Tööturg on muutunud ning kui me ühest küljest suurendame paindlikkust, peame ka jälgima, et majanduse ja tööturu areng oleks jätkusuutlik ning otsused tehtud nii, et neid ei peaks kohe muutma hakkama, kui tööturuolukord muutub,” kommenteeris Kiik.

Reedel toimus Eesti Ametiühingute Keskliidu VIII korraline kongress, mis toimub iga nelja aasta järel. Kongressil esinevad teiste seas lisaks Eesti sotsiaalministrile ka Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) peasekretär Luca Visentini.

Ühtlasi valitakse kongressil suure tõenäosusega Peep Peterson, kes on ainuke esimehe kohale kandidaat, taaskord EAKL-i esimeheks. Samuti on kongressi päevakorras muudatused liidu põhikirjas ning järgneva nelja aasta tegevuskava vastuvõtmine. Kongressil osaleb 186 delegaati 17 ametiühingu haruliidust.