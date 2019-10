Porikuu festival toob sügisesse Loode-Eestisse elu

Mullu sügisel esimest korda Lääne-Harjumaal peetud porikuu festival laienes tänavu ka Läänemaale.

Lääne-Harju koostöökogust alguse saanud sügisese festival tahab aasta kõige pimedamal ja porisemal ajal inimestel mitmesuguseid tegemisi pakkuda.

Festivali projektijuhi Elisabet Masti sõnul on festivali korraldamisel eeskuju võetud Hispaaniast, kus sellist festivali on peetud juba kakskümmend aastat. Nüüdseks on just festvali aeg piirkonnas on juulikuu järel kõige külastatavam.

Mast ütles, et tänavu laienes oktoobris ja novembris peetav Porikuu festival ka Läänemaale, kattes nüüd Loode-Eesti piirkonna Tallinnast Haapsaluni.

Lääne-Harjumaal ja Läänemaal toimuvad ettevõtmised on koondatud festivali kodulehele porikuu.ee. „Umbes pooled neist on sellised, mis toimuvad festivalist sõltumata, aga pooled on just Porikuu pärast tehtud,” selgitas Mast. Ta lisas, et kui mullu jäi festivali aega üle 80 ettevõtmise, siis tänavu on neid Läänemaa lisandumisega üle saja.

Festivali programmis on kontserte, matku, töötubasid, jutu- ja degustatsiooniõhtuid ning muudki. Festival algas küll juba 28. septembril, kuid kestab veel novembri lõpuni.