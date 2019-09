Juhtkiri: süüdi mõistetud linnajuhid

Haapsalu linnajuhid Urmas Sukles ja Jaanus Karilaid on võtnud moraalse vastutuse linnafirma juhtide tegude eest, asudes neid agaralt kaitsma. Õigustusi otsides on nad hakanud linnavolikogu liikme Riho Lepa ja Haapsalu Linnahoolduse juhi Alo Lõpsi advokaatideks. Kui Lepp ja Lõps peaksid kohtus lõplikult süüdi mõistetama, langeb vastutus ka oma alluvaid kaitsnud linnajuhtidele.

Ometi oleks Suklesel ja Karilaiul lihtne end ühe autohanke ümber sõlmunud kriminaalasjast taandada. Aga nad ei tee seda. Ühelt poolt on nende müürina seismine linnavoliniku ja linnafirma töötaja eest sümpaatne. Teisalt tekitab see küsimuse, et kui side on nii tugev, siis mis võib olla selle põhjus? Kas see on vaid ülemuse ja alluva vaheline lojaalsus?

Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar iseloomustas reedel Delfile antud intervjuus Jaanus Karilaidu ülihästi: „Jaanus Karilaid on mässaja, vähemalt ei ole ta korruptant.”

Karilaid on pankade rahapesuafääri asjus tõesti üles näidanud sihikindlust ja kartmatust. Samas Haapsalu asjades toetub ta pigem linnapea Urmas Suklese otsustele. See on mõistetav, sest Keskerakonna ja Urmas Suklese valimisliit püsib võimul ühiselt. Karilaid nagu ka Sukles tunnevad, et on rünnaku all. Keskkriminaalpolitsei kuulas pealt ka nende telefonikõnesid. Nad tajuvad ohtu, et tegelikult otsis prokuratuur tõendeid nende vastu. See on ka peamine põhjus, miks nad alluvate selja taga seisavad.

Kohtuotsus pole juriidiliselt jõustunud, kuid ometi on see tehtud. Haapsalu linnafirmat juhib kohtus süüdi mõistetu, nagu ka linnavolikokku kuulub kohtus süüdi mõistetu. Nende süü pole suur, aga see on tõendatud. Usaldust ei ole enam ühe ega teise vastu. Usaldamatus laieneb ka nende kaitsjatele. See õõnestab märkimisväärselt Haapsalu linnavõimu usutavust.