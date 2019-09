Viru keskuses ärkavad ellu Laikmaa kunstiteosed

Eesti kunstimuuseumi 100. juubeli puhul on Viru keskus Tallinnas keskuse Laikmaa tänava poolses osas välja pandud Ants Laikmaa maastikumaalid ja keskuse esimesel korrusel avatakse näitus, kus on ellu äratatud Laikmaa portreemaalide tegelased.

Kui projekti üks eesmärke on tähistada Eesti kunstimuuseumi 100. sünnipäeva, siis teine eesmärk on tuletada möödujatele meelde, et igapäevase trajektoorina läbitav Laikmaa tänav on saanud nime kunstnik Ants Laikmaa järgi.