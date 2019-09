Haapsalu jalgpallur Ulrika Tülp mängis EM-il Hollandi koondise vastu

Reedel kohtus Eesti naiste jalgpallikoondis Tallinnas, Euroopa meistrivõistluste valikmängus Hollandi naiskonnaga, mille koosseisus jooksus platsile ka Läänemaa naine Ulrika Tülp.

Valitsev Euroopa meister ja värske maailmameistrivõistluste hõbedanaiskond tuli Tallinnasse parimas koosseisus. Kui suvises MM-finaalis tuli Hollandil kõige napimalt USA naiskonnale alla vanduda, siis Euroopas oodatakse valitsevalt vana maailmajao meistrilt pigem alati võitu.

Just sellise koondise vastu õnnestus meie rahvusnaiskonnal mängida.

Läänemaa jaoks teeb eriliseks selle päeva veel see, et algkoosseisus jooksus Eesti eest platsile Ulrika Tülp. Taeblas jalgpalluriteed alustanud ja nüüd igapäevaselt Pärnu jalgpalliklubis mängiva ründaja jaoks oli mäng Hollandi vastu 16 kohtumiseks Eesti koondise eest. Lisaks on ta suutnud selle aja jooksul lüüa ka ühe värava.

Eesti naiskonda tuli toetama 1881 pealtvaatajat, mis on Eesti naiskonna kodumängude rekordiline publikuarv. Enne mängu oli sama ootus ka Eesti jalgpalli liidu peasekretäril Anne Reil. “Kindlasti ootame palju publikut, loodame, et naiskond saab mängida rekrodilise fänniarmee ees,” ütles ta.

Ulrika Tülp nautis aga maailma tippnaiskonna vastu mängimise igat minutit. Eesti naiskonna peatreener Jarmo Matikainen usaldas meie maakonna parima naisjalgpalluri väljakule esimeseks poolajaks.

“Teadsin et vastane on tugevam, kuid mingit hirmu ei olnud. Oli hoopis ootusärevus, et saaks kiiremini mängu ja endast parima anda” lausus Tülp.

Selge oli see,et naiskond pidi tegelema kogu kohtumise väga hoolika kaitsetööga.

“Oli teistmoodi minna väljakule niimoodi kaitsest lähtuvalt, kuid olime seda treeningul palju harjutanud,” selgitas ta.

Siiski pidas Eesti 26 minutini kenasti vastu, kuniks Euroopa meistrid ilusast kauglöögist skoori avasid. Lõpuks lõid hollandlanna veel kuus väravat ja mängu lõpuks särasid tablool numbrid 0:7.

“Siiski saime minu arust kenasti vastu. Sellest mängust on palju õppida. Muidugi oleks olnud tore auvärav ära lüüa, kuid selline mäng on ühiselt kaitsmisele pühendumine ja vasturünnakute tekitamine. Siit saame ainult paremaks minna,” ütles Ulrika Tülp.

Käesolev kümnend on olnud Läänemaa naisjalgpalluritele väga edukas. Seda just erinevatesse Eesti koondistesse jõudmist silmas pidades.

Taebla SK kasvandikest on näiteks riigi esindusvormi selga tõmmanud Ulrika Tülp, Anett Vilipuu, Meline Sirkel, Raina Türkel jt. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubist on sirgunud koondistesse Avely Kuldsalu, Sandra Pärnpuu, Marjaana Kuldsaar.

Ka Eesti noorte meistrivõistlustel on just need kaks klubi võitnud tütarlaste arvestuses erinevaid medaleid, Taebla gümnaasium, Lihula gümnaasium ja Virtsu kool on medaleid saanud Eesti koolispordi liidu meistrivõistlustel.

Hetkel aga ootab Läänemaa tüdrukute-naiste jalgpall uut pärituult, mis puhub selle spordialale uue hingamise, sellise, mis näiteks veel viis aastat tagasi.

Kui meie noortel on sellised eeskujud, nagu Ulrika Tülp, siis kindlasti see aeg ka tuleb.