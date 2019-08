Juhtkiri: kuidas hajutada Haapsalu koormat?

Läänemaa suve meelelahutuskoorem on kuhjatud Haapsalu linna kukile.

Suvesündmustest rääkides lüüakse mudalinnas letti 25 aastat tagasi alguse saanud Augustibluus, Ameerika autode sõu, Valge Daami päevad, joogafestival, viimastel aastatel ka Rock in Haapsalu. Igaüks neist toob kuurortlinna tuhandete kaupa suvekülalisi.

Mudalinlased, kes neist menukatest ettevõtmistest osa saada ei soovi, kiristavad vaikselt hambaid, panevad pea padja alla ja loevad tunde, millal nende rahurikkujad jalga lasevad. Suurt kisa siiski ei tõsteta, sest on ju neidki, kes suvesündmustest kasu teenivad. Seda tõestas 2011. aastal Eesti konjunktuuriinstituudis tehtud uuring, millest selgus, et iga Augustibluusi investeeritud euro tõi Haapsalule 3,55 eurot kasu.

Ka Rock in Haapsalu tõi linna tuhandeid külalisi, Ameerika autode sõu, vanamuusika päevad ja joogafestival olid harjumuspärasel tasemel. Uus proovikivi on aga, kuidas järjest paisuva külalistehulgaga niiviisi hakkama saada, et keegi end ebamugavalt ei tunneks.

1800 ruutkilomeetri suuruseks kahanenud Läänemaa suvesündmuste suurim häda ongi ilmselgelt selles, et kogu raskus on jäänud Haapsalu kanda. Bluusipidu on end küll vaikselt linna eri kohtadesse laiendanud, kuid linnast välja ikkagi ei minda.

Enne sõda Läänemaa osaks olnud tuhande ruutkilomeetri suurune Hiiumaa on suutnud oma saare külalised sujuvalt mööda saart laiali hajutada. Hiiu Folk, mida tänavu peeti juba 15. korda, katab esinemispaikadega ühtlaselt kogu saare. Mööda saart on end laiali laotanud ka Kärdlast tosin aastat tagasi alguse saanud kohvikutepäev. Sõru Jazz on muutunud kaubamärgiks, mille nime all antakse kontserte nii Sõrus, Kassaris kui ka Kalanas. Vene muusikute korraldatav klassikalise muusika festival Homecoming on algusest saati toimetanud mitmes eri paigas. Ka Haapsalu suveürituste korraldajad võiksid mõelda Läänemaa kaunite paikade peale, sest väike Haapsalu on jäänud neile ammugi kitsaks.