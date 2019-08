Varikul jooksevad ringi maailma ühed ohtlikumad linnud

Jana Viksi koduaias Nõva osavallas Variku külas elab kaks Austraalia minijaanalinnu tibu, kolmekuised, aga juba parajad mürakad.

Austraalia minijaanalinnud ehk emud on ühed maailma ohtlikumad sulelised. Kõige ohtlikum on kaasuar, kel on kuni kümne sentimeetri pikkune pistoda moodi küünis, millega ta võib oma vaenlase lihtsalt pooleks lõigata. Emud on kaasuaride lähisugulased, küll küünisteta, aga emu jalahoop on ohtlik lõvilegi, inimesest rääkimata.

