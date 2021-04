Varikul koorusid emutibud

Jana Viksi miniloomaaias Varikul koorus nädalavahetusel kaks emutibu.

Esimese tibu leidis Viks pühapäeva hommikul. Eilseks oli ta juba kohevaks kuivanud. „Ilus tugev tibu. Napsab juba toitu,” ütles Viks.

Teine tibu kogub veel jõudu – paksust munakoorest väljamurdmine on tõsine töö. Koorumist ennustas juba mõne päeva eest munast kostuv piiksumine.

Viksi miniloomaaias elab kaks Austraalia minijaanalindu, teise sõnaga emu. Tänavune kurn on nende esimene. Kuu aega tagasi ennustas Viks koorumise ajaks 17. aprilli, nii et see juhtus oodatust nädala jagu varem. Pesas on veel kolm sinakasrohelist muna, mida isalind haudub. Kuigi eri ajal munetud, kooruvad emutibud enam-vähem korraga, nii et lähipäevad peaksid näitama, kas tibusid tuleb juurde. Juba koorunud emutibud veedavad esialgu aega isa sulgede vahel.