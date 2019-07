Olavipäeval tähistab Vormsi kirik 800. aastapäeva

See nädalavahetus on Vormsil aasta rahvarikkaim, sest saarel tähistatakse korraga Olavipäeva ja Rootsi päeva ning kodusaarele tulevad kokku kümned eestirootslased.

„Püüdsime Rootsi päeva programmi Olavipäeva programmiga kokku sulatada,“ ütles Rootsi päeva korraldava eestirootslaste kultuuriomavalitsuse juhatuse esimees Jana Stahl.

Olavipäev on Vormsil aasta suursündmus, mil saarele tulevad kokku kõik, kes on vähegi saarega seotud. Tänavu on üritused jaotunud kolmele päevale – laupäevast esmaspäevani. Kui pühapäeval peetakse Rootsi päeva peamiselt Sviby Vormsi talumuuseumis, siis esmaspäeval koonduvad ettevõtmised kiriku ümber.

Stahl rääkis, et laupäeval räägitakse kultuuriomavalitsuse eestvõttel metsaprobleemidest, mis on ka Vormsi kogukonna jaoks olulised. „Keskendume kogukonnametsa võimalikkusele,“ ütles Vormsi kultuurijuht Tatjana Sääs.

Laupäeval on lahti ka päästejaam, peetakse traditsioonilist Rälby laata ja avatud on mitmesugused näitused. On näitus koolilaste töödest, näitus „Läänemaa laulu- ja tantsulugu aastast 1896“ ja peremärkide näitus.

Laupäeval tutvustab eestirootslaste haridusselts Svenska Odlingens Vänner (SOV) DNA-testimise projekti, mille kaudu on plaan välja selgitada rannarootslaste päritolu ning rändeteed. „Inimesed on sellest huvitatud, aga ei tea, kuidas geenitesti teha,“ ütles Stahl. Samuti korraldab kultuuriselts muuseumis nii eesti- kui ka rootsikeelseid giidituure.

Esmaspäeval saabub saarele Rootsi suursaadik ning peaminister Jüri Ratas, et osaleda kiriku taaspühitsemise aastapäeva pidulikul jumalateenistusel. „Kiriku pärimuse järgi on kirik rajatud 1219. aastal, sellest möödub 800 aastat – seda me tähistame,“ ütles Rajando.

Sama kinnitas ka Stahl – just Vormsi kiriku 800. sünnipäeva puhul peetaksegi Rootsi päeva tänavu Vormsil. „Ja me pole ammu Vormsil olnud ka,“ lisas Stahl.

Esmaspäeval peab Vormsi päritolu rootslane Jonathan Lindström, kes on raamatu „Piiskop ja ristisõda 1206“ autor, ajalooteemalise ettekande ning Vormsi kirikuõpetaja Ants Rajando räägib Vormsi kiriku ajaloost.

Olavipäeva raames toimuvad ka traditsioonilised jumalateenistused. Pühapäeva hommik algab jumalateenistusega, millele järgneb kell 13.05 Sviby sadamas Henry Laksi kontsert. Kellaaeg on Sääsi sõnul just selline, et praamilt tulijad jõuaksid kenasti kohale. Pühapäeva õhtul on mälestusjumalateenistus, pärast mida minnakse üheskoos küünaldega surnuaeda. „See on omamoodi vaatemäng,“ kirjeldas Sääs.

Enne mälestusjumalateenistust annavad Sofia Joons, Robert Jürjendal ja Mall Ney kirikus kontserdi Strand…Rand, kus esitatakse eestirootslaste muusikat.

Samuti toimub tänavu Olavipäeva raames laupäeval autoorienteerumine, kus peab sõidukiga sõitma mööda Vormsit ning vastama küsimustele ja lahendama ülesandeid. „Kui keegi on väljaspoolt, saab saarega paremini tuttavaks,“ ütles Sääs.

Olavipäeval on ka sünkroontõlge rootsi ja inglise keelest.

Olavipäevade kava

Laupäev, 27. juuli

Kl 11-15 Päästekomando lahtiste uste päev

Kl 12-15 Rälby laat

Kl 12-14 Vormsi raamatukogu 100 juubeliseminar koolimajas

Kl 12-16 Autoorienteerumine

Kl 14-16 Maa- ja metsaomanike infopäev rahvamajas

Kl 16-18 Metsa minek

Kl 20 Simman Hullo kiigeplatsil

Pühapäev, 28. Juuli

Kl 10 Hommikune jumalateenistus Püha Olavi kirikus

Kl 13.05 Henry Laksi kontsert Sviby sadamas

Kl 14.15-18 Rootsi päev Svibys Vormsi talumuuseum (peremärkide näitus, esinevad Vormsi rahvatantsijad ja talharpajad,töötoad lastele, giidituurid eesti ja roosti keeles)

Kl 16 Sugupuu uuringud DNA meetodiga. Peremärkide näituse tutvustus.

Kl 19 Olavipäeva kirikukontsert “Strand… Rand” Püha Olavi kirikus

Kl 23 Mälestusjumalateenistus kirikus ja surnuaial

Esmaspäev, 29. juuli

Kl 12 Vormsi kiriku taaspühitsemise aastapäeva pidulik jumalateenistus Püha Olavi kirik

Kl 15 ettekanded: Jonathan Lindström “Piiskop ja ristisõda 1206” ja Ants Rajando Vormsi kiriku ajaloost Püha Olavi kirik

Kl 18 Koolimaja pühitsemine