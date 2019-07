Täna algab Haapsalu joogafestival

Joogahuvilised vallutavad sel nädalavahetusel Haapsalu piiskopilinnuse juba seitsmendat korda.

Tänavu toob joogafestival huvilistele esinema joogagurusid Ameerikast, Indiast ja ka Eestist. „See on festival, mis laeb ega kurna ja annab nippe, kuidas muuta oma elu veelgi rahuldust pakkuvamaks,” ütles joogapeo peakorraldaja Merit Raju.

Eelmiste aastatega võrreldes on korraldajad koondanud rohkem tegevusi linnusehoovi. Raju põhjendas seda sellega, et nii tekib parem festivaliatmosfäär – lisaks pealavale on seal ka erinevaid telke, kus kõigis midagi toimub. Linnuseõue kõrval on töötoad ka Haapsalu linna algkoolis ja spordihoones.

Tänavune joogafestival algab naerujoogaga. Naerujoogaga alustati festivali ka mõni aasta tagasi. Ka juhendaja on sama, kes toona – Indiast pärit Ananda Das. „Ta on väga nakatava energiaga ja tõmbab festivali kergesti käima,” ütles Raju.

Joogafestival

Laupäev, 27. juuli

Haapsalu piiskopilinnuse hoov

12 Avamine naerujoogaga Ananda Das (India)

13 Strong Wild and Free Vinyasa Yoga Justin Michael Williams (USA)

15 Häälerännak Hedvig Hanson

17 Yogafunc ja Jagaspace live Jocke Salokorpi

19 Hedvig Hansoni kontsert

21 Ekstaatiline tants Taivo Peterson ja Margit Foht

23 Tulemeditatsioon ja elav muusika Justin Michael Williams (USA)

Tervisetelk

13 Toidulisandid – kuidas valida?

14 Seleenipuudus

16 Kuldne molekul Q10

17 Kroom ja ainevahetus

Maagiatelk

14.30 Šamanistlik helidega tervendamine (rännak) / Shamanic sound healing (journey) – Whitedove (UK), Krista (EST), Kenia (RU)

18.30 Kuidas kasutada ja mängida tiibeti helikaussi (õpituba) / How to play singing bowl (workshop) – Whitedove (UK) ja Krista

20.30 Helimeditatsioon “Kohtu oma kaitseingliga” / Sound meditation “Meet your guardian angel” – Whitedove (UK) ja Krista (EST)

Lasteprogramm

12 Näomaalingud Kaie Palumets

12.30 Õnneliku beebi saladused. Beebimassaaž. Maili Saarva

14.15 Lastejooga Kerli Kaldoja, Kadi Lass

15.30 Ema ja beebi võimlemine Triinu Spriit

16.30 Lapseootel naiste võimlemine Triinu Spriit

17.45 Perejooga Kerli Kaldoja, Kadi Lass

Vihmasaal (Haapsalu spordihoone)

15 Sügav meditatsioonitöötuba Ananda Das (India)

17 Find your passion, rock your purpose Justin Michael Williams (USA)

19 Fullvinyasa Jocke Salokorpi

23.50 Gongiöö Jagaspace

Joogatuba (Haapsalu linna algkool)

13 Kuidas ujuda ilutööstuses vastuvoolu? Märt Miljan ja Helen Hirv

15 Armastus või hirm? Elsa Saks

17 Aigi Vahing: vabaks võitlusest söömisega ja murest kehakaalu pärast

Pühapäev, 28. juuli 2019

Haapsalu piiskopilinnuse hoov

9 Yin-Yang jooga Liisianne Kruusmägi

11 Akrojooga Ingmar Ploom ja Kristin Hansen

13 Love & Gratitude Flow Yin jooga Justin Michael Williams (USA)

15 Kundalini jooga Ananda Das (India)

Tervisetelk

11 Seleeni kasulikkus

12 D-vitamiin

14 Uuringutest Q10-ga

15 Liigeste tervise toetamine

Maagiatelk

10 Šamanistlik helidega tervendamine (rännak) / Shamanic sound healing (journey) – Whitedove (UK), Krista (EST), Kenia (RU)

14 Kuidas kasutada ja mängida tiibeti helikaussi (õpituba) / How to play singing bowl (workshop) – Whitedove (UK) ja Krista

Lasteprogramm

10 Õnneliku beebi saladused. Beebimassaaž. Maili Saarva

11 Lastejooga Kerli Kaldoja, Kadi Lass

12.15 Ema ja beebi jooga Aale-Triinu Sonn

13.30 Vestlusring doulaga. Teadlik ja toetatud sünnitus, aeg enne ja peale seda. Aale-

Triinu Sonn

14.45 Lapseootel jooga Aale-Triinu Sonn

Vihmasaal (Haapsalu spordihoone)

11 Meditation for people who can’t stop thinking meditatsioon algajatele Justin Michael Williams (USA)

13 Mis on tõeline jooga? Ananda Das (India)

15 Womb Yoga naistele Katri Ristal

Joogatuba (Haapsalu linna algkool)

11 Oma hingehääle leidmine Hedvig Hanson

13 Keset elu Peep Vain

15 Elustiiliettevõtlus: töö, mille valib süda Merit Raju