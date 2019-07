Sõrul algab homme 15. Hiiu Folk

Homme algava 15. Hiiu Folgi kava on pungil väga häid kontserte, armsaid kohtumisi, harivaid loodusretki ja õpitube ning piilumisi paikadesse, kuhu muidu ei satu.

Hiiu Folgi boonuskontsert

Sünnipäeva puhul on festivalil publikule üllatus – katsetame uut kohta ja pakume laupäeval kell 13 tasuta kontserdi koostöös Paap Kõlari ja Paradiisirannaga Ristnas Paradiisi villa mereterrassil. Oma debüütesinemise teeb seal fusion-duo Total Collapse – ansambli Radar trummar Paap Kõlar oma bassimängijast tütre Kelli Kõlariga.

Duo Total Collapse – see on paljude stiilide süntees ja parimad džässroki traditsioonid, läbivalt on tunda ka maailmamuusika mõjud. Eriti südamelähedased on mõlemale muusikule afro- ja salsarütmid.

„Esinemist kannab halastamatu ja kohati peadpööritav rütmika, katkematult kruviv pinge ja improvisatsioon; tehnilist teostust avardab nüüdisaegse tehnoloogia viimane sõna,“ kirjeldab kontserti Paap Kõlar. Tema sõnul avanevad kontserdil võimalused, mis suuremate koosseisude puhul oleksid mõeldamatud, kuid tänu tehnoloogilistele lahendustele kõlab duo kohati lausa suure bändina.

Ettekandele tulev repertuaar pakub üllatusi nii kunagistele Psycho ja Radari fännidele kui ka folgi ja maailmamuusika austajatele.

Hiiu Folgi avamisele ja hommeõhtustele kontsertidele Sõru paadikuuris on eriti mugav tulla mööda merd!

Enne veel, kell 17 räägib Hiiumaa muuseumi teadur Helgi Põllo Sõru muuseumis pool tundi Hiiumaa meremeeste lugusid, nii et kella 18ks jõuavad kõik kenasti sealsamas kõrval asuvasse paadikuuri festivali avamisele.

Hiiu Folki tulevad tervitama kultuuriminister Tõnis Lukas ja Hiiu vallavanem Reili Rand, musitseerivad, Tuuleviiul, Avo Tamme ja Robirohi.

Õhtu jätkub sealsamas Daniel Wikslundi, Cätlin Mägi ja Johansonide kontsertidega.

Hiiumaa põnevad paigad

Festivalikülalistel on võimalus piiluda kohtadesse, kuhu muidu ei satu ja millest räägib meile pererahvas ise: Vaemla villavabrikusse, kus on ka karmoškamängija Ruti Kirikmäe kontsert, ja Putkaste mõisa, kus on pärast ringkäiku ka särtsaka Folkmelody ning laupäeval Robirohi kontsert. Tutvume ka Kärdla endise kohtumajaga ehk Ave Vitaga, kus külalised võtab vastu luuletaja Ave Alavainu.

Armas paik, kus Valter Parvega lauldakse salmikulaule, on Kassari rahvamaja. Samasse kohta kutsuvad kontserdiga Nõianeitsid.

Restaureeritud Suuremõisa lossi tutvustab Sirje Heinma, giidituuri järel musitseerib Brasiilia kitarrist Eduardo Agni.

Palade kivimite majas saab kuulata korraldaja Astrid Nõlvaku ja Kaarli kanneldajate kontserti. Kassari kabelis esineb reede õhtul akordionist Maimu Jõgeda.

Rudolf Tobiase majamuuseumis räägib muuseumi perenaine meie suurest heliloojast ning Hiiumaa legendidest Leigrist ja Torupilli-Jussist.

Hiiu Folgi matkad viivad läbi mere Vohilaiule ning Tiit Maraniga Vanajõe orgu Euroopa naaritsa asurkonna elupaika; Tõnu Otsason viib huvilised mõttematkale Heino Kiige nimelisse Lõpe kultuuri- ja dendroparki.

Õpitoad algajaile ja edasijõudnuile

Traditsioonilisi Eesti ja Kanada viiulilugusid õpetavad Eeva Talsi ja April Verch; rootsi viiulilugusid õpetab Daniel Wikslund.

Karmoškat saavad õppida nii algajad (Siim Sarve juures) kui ka edasijõudnud (Ruti Kirikmäe). Siim Sarv õpetab ka eesti tantse, balkani tantse õpetavad aga Olavi Kõrre ja Balkan Horo liikmed oma kontserdil. Parmupilli õpetab Cätlin Mägi.

Hiiu Folgi film on seekord Leedu–Eesti linateos „Naine ja liustik“ Leedu liustiku-uurijast Aušra Revutaitest, kes on veetnud 30 aastat Tjan-Šani mäestikus. Ta uurib vanas nõukogudeaegses uurimisjaamas 3500 meetri kõrgusel kliimamuutuste mõju liustikule. Filmi helilooja on ERRi aasta muusik 2016 Robert Jürjendal, kes esineb ka festivali pühapäevasel kontserdil Reigi kirikus koos poja Antiga.

Peamine peopaik on ikka Kassari kiigeplats

Reedel ja laupäeval esinevad kiigeplatsil Tõnis Mägi, Mari Jürjens, Marek Sadam ja Sadamasild, Nedsaja Küla Bänd, Madingma, Curly Strings ja April Verch – The Heritage Projekt, Naised Köögis, Untsakad, Olavi Kõrre ja Balkan Horo.

Kassari kiigeplatsil ootab külastajat nagu ikka puhas ja turvatud festivaliala, kus lapsed saava kasvõi paljajalu ringi joosta ning kust keegi ei kao ära. Lastepesas meisterdatakse ja mängitakse, külla tuleb rännukoer Klaus ja Kärdla nukuteater, laulumänge mängivad Nõianeitsid; pere pisikeste jaoks on nagu ikka väike liumägi ja liivakast.

Peoplatsil saab seekord hästi mitmekesiselt süüa: nagu ikka, on lastepärast toitu, sh pannkooke, Dafutruck pakub käsitööpelmeene, Heimon Foodtruck kalatoite, hiiumaine Hiid valmistab nõgesesmuutisid, Lukemer teeb lavaširulle, šašlõkki ja kebabi, Sushimon valmistab sušit, Kassari Hõng pakub taimetoitu, suppi, värskeid köögiviljasnäkke, plaadikooki ja muud maitsvat.

Et Hiiu Folk on jätkuvalt alkoholivaba festival, valmistab kokteilimeister Kristo Tomingas Coctail Cateringist meile alkoholita kokteile.

Kaasa saab osta käsitööd: ilusaid linaseid riideid, kaltsuvaipu ja ehteid.

Pühapäev on traditsiooniline kirikukontsertide päev: esinevad Eva Väljaots Kassari kabelis, Tuli Taevast Mänspe kabelis, Robert ja Anti Jürjendal Reigi kirikus ning Laikrete pereansambel Pühalepa kirikus.

Festivali lõpukontserdil Käinas musitseerivad Robirohi ja mitmed teised, kõigile pakutakse torti.

Hiiu Folk kestab neljapäevast pühapäevani. Kogu festivali pass maksab eelmüügist Piletilevis vaid 40 eurot, kohapeal 50 eurot. Päevapileteid saab osta kohapealt. Lastele kuni 12 (k.a) on festival tasuta.