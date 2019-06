EKRE esimehena jätkab Mart Helme

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) pühapäevasel kongressil valiti erakonna juhiks tagasi senine esimees Mart Helme, aseesimeesteks valiti tagasi Martin Helme, Jaak Madisson ja Henn Põlluaas.

Mart Helme valiti erakonna esimeheks seitsmendat korda järjest. Helme ütles kongressil peetud kõnes, et EKRE on kõige kiiremini kasvava liikmeskonnaga erakond.

“Me oleme kindlustanud endale stabiilse 18-20 protsendise toetuse, meil on esindused pooltes kohalikes omavalitsustes, meie riigikogu fraktsioon on kasvanud seitsmelt liikmelt üheksateistkümne peale, meil on oma saadik europarlamendis ja me oleme valitsuses, kus meile kuulub kolmandik ministrikohtadest,” ütles Helme.

“Me kõnnime vastutuult, aga me kõnnime ülesmäge. Tulevik on meie

päralt,” lisas Helme.