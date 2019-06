Osmussaar – neljas ilmasammas

Osmussaare saarevaht Rita Koppel on kindel, et just saarel on üks neljast energiasambast, millel püsib maailm.

„Minul käis see krõps läbi kohe esimestest sammudest, kui ma 2001. aastal siia jõudsin. Nii ongi!” meenutas saarevaht oma esimest külaskäiku viikingite peajumala Odini hauakohaks peetavale saarele.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!