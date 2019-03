Haapsalu linnavalitsus teatab, et algab kaheaastane majade ja piirde­aedade värvimise kampaania Värviline Haapsalu 2019–2020. Koostöö­partneriteks on värvifirmad Akzo Nobel Baltics AS ja AS Tikkurila.

Osavõtjal tuleb täita vastav taotlus ja linnavalitsus väljastab hoone/piirde­aia värvimiseks vajaliku värvikaardi, mille alusel saab kampaaniast osavõtja osta välisvärvimiseks vajalikke värve soodushinnaga (20%).

Konkursi juhendiga saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel

www.haapsalu.ee.

Haapsalu linnavalitsus