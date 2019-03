Maie Matvei sai presidendi rahvaluulepreemia

Presidendi tänavuse rahvaluulepreemia pälvis haapsallane Maie Matvei, kes on aastaid olnud rahvaluule arhiivi korrespondent.

Matvei sai preemia aastatepikkuse kaastöö ja rahvaluule arhiivi läinudaastase võistluse „Minu aed, minu lilled, minu puud” eest. Matvei osales ja tema töö sai võistlusel esimese koha.

„Tavaliselt antakse sääraseid preemiaid elutöö eest. Kui sain teada, et olen selle saanud, mõtlesin esimese hooga, et vara veel. See oli suur, aga ilus ehmatus. Nüüd ma tean, mis tunne on inimesel, kes saab lotovõidu,” ütles Matvei. „1957. aastal sündinud, olen ma nüüd sattunud museaalide hulka, aga olen aru saanud, et 1950ndatel sündinute mälestused on juba midagi väärt.”

Matvei on rahvaluule arhiiviga koostööd teinud ja iga-aastastest võistlustest osa võtnud juba kümmekond aastat. Võistlusele „Minu aed, minu lilled, minu puud” saatis Matvei üksikasjaliku ülevaate Harjumaal Liiva külas asuva Traadi talu aiast.

„Ta kirjeldab seal, kuidas aed on eri perenaiste käe all muutunud, missuguseid lilli seal on eri aegadel kasvatatud,” ütles rahvaluule arhiivi vanemteadur, žürii liige Anu Korb. „Töö juures oli ka üksjagu fotosid.”

Matvei mäletab oma mehe lapsepõlvekodu Traadi talu aeda 1980. aastatest. „Mingi rohenäpp ma ei ole, aga kirjeldasin, kuidas see aed on olnud varem ja kuidas ta on nüüd,” ütles Matvei. Võistlusest osa võtma ajendas Matveid pealkiri, mis talle väga meeldis. „See kõlas nagu stseen „Viimsest reliikviast” – minu laegas, minu mantel, minu mõõk, minu pruut ootab mind,” ütles Matvei.

Alustab Matvei mälestuskilluga oma vanaemast, kelle perekonnanimi oli Levkoi, kelle poole aga pöördutud kord teiste lillenimedega – et mis see nimi nüüd oligi, Tulp või Nartsiss. „Ühed lilled kõik. Kõik nad on ilusad,” tõdes Matvei.

Edasi kirjeldab ta oma töös juba talulilli, millest paljud on vanad 1930ndate sordid, aga ka lilli vanaema haual Haapsalus eri aastaaegadel.

Rahvaluule arhiivile kaastööd tegema innustas Matveid haapsallane Maie Kram. „Olin just maale kolinud, seal võõras, tööd ei olnud,” meenutas Matvei. Siis ütleski Kram, et kirjutada Matvei oskab, hakaku pihta. Toona ei olnud Matveil arvutitki.

Tänavusele rahvaluule arhiivi võistlusele laekus 28 tööd. Presidendi rahvaluulepreemiat antakse välja aastast 1935, see taastati 1993. aastal vabariigi presidendi kultuurirahastu toel ja on riigipea autasu parimatele rahvaluulekogujatele.