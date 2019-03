Salakütt tappis Kullamaal tiine põdralehma. Lisatud fotod

Eelmisel reedel teatati keskkonnainspektsioonile võikast leiust – Kullamaa osavallas Koluvere maanteesilla läheduses vedelesid tee ääres lihast puhtaks lõigatud põdra rümba jäänused, selle kõrval kaks sündimata jäänud põdravasika laipa.

Keskkonnainspektsioon edastas Lääne Elule ka foto sündmuspaigast, mis on loo lõpus. Hoiatame, et fotod on väga häirivad.

Juhtum leidis aset Nõva-Kullamaa jahipiirkonnas. „Üks Pärnu poole sõitnud inimene nägi lindude parve millegi ümber tiirlemas, läks vaatama ja teavitas leiust meie inspektorit,“ rääkis keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroo juht Jaanus Müür.

Tema sõnul on see salaküttide kätetöö – põdrajaht on lubatud 15. septembrist kuni 15. detsembrini.

„Praegu on igasugune jaht keelatud, sest põdrad ja teised suurulukid on tiined ja ootavad järglasi. Sellist jõhkrust ei meenunud aga ühelegi meie inspektorile,“ nentis Müür. „On muidugi ennegi põtra valel aja lastud, aga tiinet ja niimoodi 15 meetri kaugusel suure tee äärest, kus on võetud endale ka aega põdral nahk maha tõmmata ja lihast puhtaks lõigata ning ära vedada…“.

Müür nentis, kuna tegemist oli põdralehmaga, kel sarvi pole, ei olnud asi trofees, vaid tapmise eesmärk oli palju maisem – lihtsalt liha.

Põdraema korjuse kõrval lebasid selle protseduuri käigus ilmsiks tulnud sündimata põdravasikate laibad.

Ühtegi jälge, mis aitaks salakütte tuvastada, sündmuskohal polnud. „Põtra oli lastud pähe, kuul liikus edasi kaela, aga leidmiseks oli jäetud vaid looma skelett. Töö oli puhas, jälgi maha ei jäetud,“ ütles Müür.

„Keskkonnainspektsioon palub inimestel teada anda teistest sarnastest juhtumitest ja kahtlastest autodest või liikumistest selles piirkonnas. Igast infost võib kasu olla salaküttide tabamisel,“ ütles Müür.

Infot võib anda keskkonnainfo numbril 1313 või mobiilile 5699 3500.

Fotod: keskkonnainspektsioon