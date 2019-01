Valge Roosi stipendiumi pälvisid õed Eskod

Kaitseliidu Valge Roosi stipendiumi saajad on kodutütarde ja noorkotkaste Lääne ringkonna vanem ja noortejuht Heli Esko ning noortejuht Maris Esko.

Heli Esko astus kodutütreks 2000. aastal kaheksa-aastasena. Üheksa aasta pärast lõi ta oma kodutütarde rühma Valged Kotkad, hiljem liitusid rühmaga ka noorkotkad. 2014. aastal sai Helist Lääne ringkonna vanem, mullu valiti ta kodutütarde keskjuhatusse. Seda kõike on ta jõudnud, olles vaid 26aastane.

Maris Esko astus kodutütreks 2008. aastal. Eelmise aasta jaanuarist sai Marisest rühma Valged Kotkad rühmavanema abi. Maris on värskelt Kodutütarde organisatsioonist välja kasvanud ja valinud endale noortejuhi ameti. Ta on oma tegemistes äärmiselt põhjalik, tal on suurepärane oskus noori suunata ja neid tegevustesse kaasata. Aasta aega on Maris juhtinud noorte ümarlauda ehk Kärajate gruppi, kelle ülesanne on korraldada noorematele matkamängu Mägramatk.

Valge Roosi fondile oli võimalik stipendiumitaotlusi esitada 1. septembrist 15. oktoobrini. Taotluse esitamiseks pidi kandidaat olema 18–26aastane kaitseliidu noortejuht. Valge Roosi fond on asutatud Eesti rahvuskultuuri fondi juurde.