Suur-Nõmmküla elektrijaam ootab kevadpäikest

Lääne-Nigula valla Aulepa kant muutus veelgi rohelisemaks, sest tuulikutele lisaks hakkab sealkandis elektrit tootma päikesejaam.

Maavaidlusega alanud Suur-Nõmmküla päikesepargi rajamine on jõudnud ettevõtte Mahe NRG jaoks eduka tulemuseni, sest jaanuari algul väljastas Noarootsi osavallavalitsus selle kasutusloa.

Suur-Nõmmkülas on päikese ja ka taastuvenergia toetuse ootel elektrijaam, mille võimsus 400 kW. Aasta keskmiseks tootluseks on ettevõte arvestanud 400–500 MWh. „Eks esimene aasta näitab, palju jaam tegelikult toota suudab,” ütles Mahe NRG üks osanik Kaido Rohtmaa.

„Nüüd on vaja jaam pingestada ja häälestada, selleks on meil paar-kolm kuud aega,” ütles Mahe NRG juhatuse liige Roman Varsanovitš. Selleks ajaks käib päike juba nii kõrgelt, et jaamad hakkavad arvestatavas koguses elektrit tootma.

„Jaam on elektrituruseaduse kohaselt valmis, Elering on ta toetusele vastavaks lugenud,” lausus Rohtmaa. „Usun, et jaanipäevaks on kõik load ka aetud, siis oleksime rahul.”

