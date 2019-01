Kolmanda lapse saavad tõenäolisemalt pered, kus on kaks poega

Statistika ameti andmeil sünnib perre kolmas laps tõenäolisemalt juhul, kui peres on juba kaks samasoolist last.

Vaatluse alla kuulusid naised, kes on sündinud 1965. aastal või hiljem ja kellel on juba olemas kaks last. Kuna poisse sünnib pisut rohkem, siis ootuspäraselt on enam kahe pojaga peresid ja kahe tütrega peresid on keskmiselt vähem. Kaks erinevast soost esimest last on kokku 49,5 protsendil naistest.

Uuringust ilmnes, et kahe samast soost lapsega peredesse sünnib suurema tõenäosusega kolmas laps kui nendesse peredesse, kus juba on eri soost lapsed. Peredesse, kus on nii poeg kui ka tütar, sünnib kolmas laps umbes 29,4 protsendil juhtudest. Peredes, kus on juba kaks tütart, sünnib kolmas laps 33,1 protsendil. Kõige suurem tõenäosus kolmanda lapse sünniks on kahe pojaga peredes – 34 protsenti.

Statistikaamet väidab, et pelgalt statistika põhjal ei saa aga väita, et samast soost laste vanemad on saanud veel lapsi, sest soovisid ka teisest soost last. Tegemist võib olla lihtsalt sooviga saada kolmas laps, sõltumata soost. Igatahes on võimalus saada ka kolmanda lapsena poeg või tütar üsna võrdne. Poisse saadakse vaid 1‒2% suurema tõenäosusega – 100 tüdruku kohta 106 poissi. Seega on võimalus saada erinevast soost lapsi alati enam-vähem võrdne.