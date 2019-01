Haapsalus saab suuri fotosid printida

Laupäeval avab Haapsalus teenindusmajas uksed ettevõte Proprint, mis tegeleb nii väikeste kui ka suurte fotode printimisega.

Tegelikult alustas ettevõtte juht Kauro Kuik fotode printimisega seal juba kuu aja eest. „Enne jõule hakkasin pihta, nõudlus oli nii suur, inimesed tahtsid perepilte kingituseks, kasutasin selle võimaluse ära,” ütles Kuik.

Siiani on ta kliendid olnud nii oma tuttavad kui ka mittetuttavad, nii kohalikud kui ka inimesed üle kogu Eesti. „Nii kui ma Facebookis lehe avalikuks tegin, hakkas tulema ka kliente,” ütles Kuik.

Kuigi sõnul Haapsalus seesugust printimisvõimalust siiani pole olnud. Tema sõnul tellib Kaubamajas asuv Digilabor suuremad pildid Tallinnast. „Minu käest on võimalik kohe kätte saada, näiteks suur foto lõuendile on poole tunni jooksul olemas,” ütles Kuik.

Fotosid lubab Kuik printida igas mõõdus vastavalt kliendi soovile. Maksimaalne pildi laius, mida ta trükkida saab on 112 sentimeetrit. Fotod prindib Kuik välja Canon iPF PRO-4000 printeriga. Tema sõnul on see hinnatud hetkel üheks paremaks tindiprinteriks maailmas.

Samuti ütleb Kuik, et tema meelest on Proprindis hinnad ühed Eesti soodsamatest. Väikse paberfoto hind on Kuigi sõnul sama, mis mujalgi, kuid suuremad pildid on soodsamad. Hind sõltub tema sõnul muidugi nii prinditava foto suurusest kui ka materjalist, millele seda printida soovitakse.

Uus fotode trükkimise koht asub teenindusmaja null korrusel.

Ettevõtte avamine läks Kuigil maksma ligikaudu 10 000 eurot, millest suurem osa tuli töötukassa ettevõtluse alustamise toetusest.