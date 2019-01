Tuhanded läänlased jäävad paroolikaardita

Kolme nädala pärast ei saa enam kasutada pankade paroolikaarte, mistõttu tuhanded läänlased peavad harjuma uute interneti turvalahendustega.

Kui palju on läänlasi, kes veel kasutavad pankade paroolikaarte, jäi eile teadmata. Swedbank teatas, et ainult paroolikaarti kasutab internetipanka sisselogimiseks Läänemaal umbes 1100 inimest. SEB läänlaste kohta andmeid ei andnud.

Tõenäoliselt on veel tuhandeid inimesi, kes kasutavad nii paroolikaarte kui ka mõnd moodsamat turvalahendust, sest paroolikaart on mugavam ja käepärasem. Suured pangad on juba mõnda aega piiranud paroolikaartide kasutamist. Praegu lubab paroolikaart teha internetipangas vaid 50 euro eest tehinguid päevas. 1. veebruaril pangad neid aga enam kasutada ei lase.

Pankade teenindussaalides on juba mõnda aega suured urnid, kuhu saab poetada paroolikaardi pärast seda, kui pangatehingute tegemiseks uus tuvastusvahend välja valitud. Et koodikaardid kaovad, tuleneb Euroopa Liidu nõuetest ja on seotud tehnoloogia arenguga – paroolikaardid ei ole autentimisvahendina enam piisavalt turvalised.

