SEB lühendab Haapsalu kontori lahtiolekuaegu

SEB Haapsalu kontor muudab 1. detsembrist lahtiolekuaegu, olles edaspidi avatud kolmel päeval nädalas.

Praegu on SEB Haapsalu kontor avatud esmaspäevast reedeni kell 9-14, 1. detsembrist on pangakontor aga avatud esmaspäeval, teisipäeval ja reedel kell 10–14.

„Viimase nelja aasta jooksul ei ole me Haapsalu kontori lahtiolekuaegu muutnud, kuid selle aja jooksul on klientide käitumises toimunud märkimisväärsed muutused. Enamik SEB Haapsalu kliente eelistab tänasel päeval kasutada internetipanka ja veebipõhiseid lahendusi, mis on saadaval ööpäevaringselt ning võimaldavad teha kõik olulisemad pangatoimingud kiirelt ja mugavalt,“ selgitas muudatuste põhjust