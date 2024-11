Neljapäeval saab Rannarootsi keskuses vaktsineerida gripi ja COVID-19 vastu

Neljapäeval, 7. novembril kell 12-18 on Haapsalus Rannarootsi keskuses (Rannarootsi tee 1) avatud vaktsineerimispunkt, kus on võimalik vaktsineerida nii gripi kui COVID-19 vastu. Vaktsineerimine toimub eelregistreerimiseta ja on riskirühmadele tasuta.