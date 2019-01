Endel Susi esitleb oma raamatut Suur-Haapsalust

Endel Susi esitleb tuleval esmaspäeval Haapsalu raamatukogu lugemissaalis oma värskeimat teost „Suur Haapsalu sõnas ja pildis”, mis on pühendatud Haapsalu 740. sünnipäevale.

Raamat koosneb 90 leheküljest tekstist ja 38 leheküljest piltidest. Fotode autor on legendaarne Haapsalu piltnik Arvo Tarmula.

“Teose mõte on populariseerida paikonnas elamist, et mõnes mõttes aidata kaasa Suur Haapsalu elanikkonna kasvule või püsimajäämisele. On välja toodud inimeste arvamused Haapsalu elu-olust ja võimalustest siin elada, eriti oluline on noortele peredele lastehoiu kohad ja laste õppimisvõimalused ning ka huvihariduse võimalused,” kommenteerib Susi teost. “Puuduseks on kõrgepalgaliste töökohtade nappus, samuti ebaoluliste reeglite rohkus põllumajanduses. Vaatamata teatud raskustele, võib siiski kinnitada, et Haapsalus on hea elada.”

Teose tutvustavas osas antakse 12 leheküljel ülevaade Haapsalu erinevate aegade minevikust (muinasaeg, ordu aeg, rootsi aeg, vene aeg, iseseisvusaeg, nõukogude aeg). Peamiselt keskendub teos siiski viimasele ajajärgule peale taasisesisvumist.

Teoses on antud ülevaade Suur-Haapsalu tööstusest (19 ettevõttest), muuseumidest ja galeriidest (15 asutust), vaatamisväärsustest (18 objekti), haridusest ja huviharidusest (14 haridusettevõtet), majutus- ja toitlustusettevõtetest (30 ettevõtet), põllumajandusest ja kalandusest (14 majandit), sadamatest, kaubandusest, raviasutustes, lasteaedadest, spordist ja korraldatavatest üritustest.

Raamatu esitlus