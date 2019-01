Endel Susi esitles uut raamatut Haapsalust

Spordimees ja literaat Endel Susi koos fotograaf Arvo Tarmulaga esitlesid esmaspäeval Haapsalu raamatukogu lugemissaalis äsjailmunud raamatut “Suur Haapsalus sõnas ja pildis”.

Autori sõnul on raamat pühendatud Haapsalu 740. sünnipäevale ja ühtlasi on see esimene kord, kui räägitakse Haapsalu linnast tema uues haldusjaotuses.

128leheküljelisest raamatust kolmandik on Arvo Tarmula fotod. „Tegelikult oleks pidanud Arvo nimi ka siin kaanel olema,” tõdes Susi esitlusel.

„Suur Haapsalu sõnas ja pildis” võtab kokku Haapsalu hetkeseisu – seal on nii ajalooline ülevaade kui ka linna tähtsamad vaatamisväärsused, samuti ülevaade ettevõtlusest ning haridus- ja kultuurielust.

Susi sõnul alustas ta raamatu kirjutamist 2017. aasta augustis ning lõpetas mullu novembris. Vahepeal olid peas ka raamatust loobimise mõtted, sest tervis vedas alt. „Mõtlesin, et mis ma siin jaman selle Haapsaluga,” rääkis Susi. Kõigele vaatamata jõudis raamat siiski kaante vahele.

Tarmula ütles esitlusel, et kõik raamatus ilmunud fotod on kõik värsked, ehk et arhiivifotosid pole seal kasutatud. „Tegin 1000 pilti, millest raamatusse jõudis 150,” rääkis ta. Fotograafi sõnul on raamatus pilte kohtadest, kuhu haapsallasedki pole kunagi sattunud, kuid suur osa on siiski kohalikele tuttavad paigad. „Illusteeriv materjal pole võib-olla oma linna inimestele tähtis, küll aga on seda mujalt tulnutele. See annab ettekujutuse, milline Haapsalu välja näeb,” rääkis ta.

„Suur Haapsalu sõnas ja pildis” on Endel Susi kuues raamat. Varem on ta kirjutanud spordist ja oma sünnikohast Otepääst. Saalist tulnud küsimusele, millest saab olema järgmine raamat, vastas Susi, et ilmselt rohkem raamatuid ta oma elus välja ei anna. Susi tunnistas, et kolm raamatut on tal küll pooleli. „Aga vaevalt et ma nende juurde enam tagasi tulen,” lisas ta siis.

Fotod Arvo Tarmula ja Kersti Brant