Neitsi Maali filmiauhinna pälvis “Seltsimees laps”

Eesti filmiajakirjanike ühingu filmiauhinna Neitsi Maali võitis sel aastal Moonika Siimetsa debüütmängufilm “Seltsimees laps”, mis põhineb samanimelisel Leelo Tungla raamatul. Filmi osa kaadreist võeti üles Taeblas.

Sõpruse kinos jagati neljapäeval välja Eesti Filmiajakirjanike Ühingu aastaauhinnad, nende hulgas aasta parima Eesti filmi preemia Neitsi Maali, mille võitis film “Seltsimees laps”.

Pronkskuju ja Olympic Casino välja pandud auhinnaraha 2018. aasta parima Eesti filmi eest võitis Moonika Siimetsa linateos “Seltsimees laps” Leelo Tungla mälestuste tehniliselt meisterlikult kinoekraanile toomise ning keerulise ajalooperioodi tundliku ja mõjuva kujutamise eest.

“Eesti 100 filmiprogramm andis filmitegijatele võimaluse tõsiselt tiibu sirutada ning programmi avafilmi võib julgelt lugeda siinse kino absoluutsete tippteoste sekka. Hääletustulemused olid sellegipoolest väga tasavägised ning tänavuste tugevate filmide rikkalikkus koos suure vaatajaarvuga peaks andma selge signaali nii rahastajatele, poliitikutele kui ka publikule, et Eesti filmil läheb vajaliku toe ning usalduse korral suurepäraselt,” ütles Eesti Filmiajakirjanike Ühingu esimees Andrei Liimets.

Aasta filmiajakirjanikuna tunnustati Hendrik Allat tegusa toimetaja- ja kriitikutöö eest filmikultuuri edendamisel Postimehe lehe- ja veebiveergudel.

Aasta levifilmina tunnustati Martin McDonagh lavastatud põnevusdraamat “Kolm reklaamtahvlit linna servas” leina, viha ja kättemaksu teravmeelse kujutamise eest viisil, mis on ühtaegu igavikuline ja valusalt tänapäevane. Filmi levitaja Eestis on Estonian Theatrical Distribution OÜ.

“Eesti filmi jaoks oli kindlasti tegemist erakordselt võimsa aastaga,” oli Olympic Casino Eesti tegevdirektor Erki Tavas rahul, et nii Eesti publikul kui Neitsi Maali žüriil on viimastel aastatel üha rohkem valikuvõimalusi. “Eesti filmi sünnipäeva-aasta õigupoolest veel kestab ja mõnedki uued filmid on kohe-kohe valmimas, mistõttu on ka alanud aasta osas ootustelatt kõrgel,” lisas Tavas.

Neitsi Maali viie nominendi hulka jõudsid veel Jaanis Valgu “Ahto. Unistuste jaht”, Anu Auna “Eia jõulud Tondikakul”, Kiur Aarma ja Raimo Jõeranna “Rodeo” ning Liina Trishkina-Vanhatalo “Võta või jäta”.

Tänavu 26. korda välja antud Neitsi Maali on kõige pikaajalisem ja järjepidevam filmiauhind Eestis. Neitsi Maali pronkskujuga kaasneb rahaline auhind 2000 eurot, mille paneb välja Olympic Casino Eesti, aasta filmiajakirjaniku stipendiumi annab välja Neitsi Maali auhinnagala toetaja Eesti Kultuurkapital.

Eesti Filmiajakirjanike Ühing tegutseb alates 1993. aastast ja on rahvusvahelise filmiajakirjanike organisatsiooni FIPRESCI liige.

