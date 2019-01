Ilmateenistus: pärast keskööd hakkab Loode-Eestis lund ja lörtsi sadama

Täna õhtul ja ööl vastu reedet hakkab sadama lund ning lisaks sajule on teedel jäiteoht, teatas maanteeamet.

Prognoosi kohaselt püsib õhtul olulise sajuta külm ilm. Pilvisus tiheneb taas öösel, pärast keskööd hakkab Loode-Eestist alates lund ja lörtsi sadama. Kohati tuiskab. Hommikuks katab sadu Eesti lääneosa, kuid sadu ei ole väga tugev. Lisaks sajule on jäiteoht. Saartel tõuseb õhutemperatuur hommikuks kohati üle nulli, mujal jääb selgelt miinuspoolele.

Reedel on öösel kohati tulemas kuni 12 kraadi külma, päeval aga on kohti, kus termomeeter näitab koguni nelja plusskraadi, prognoosib ilmateenistus.

Öösel pilvisus tiheneb. Loode poolt alates levib lume- ja lörtsisadu ida ja kagu suunas, hommikul tuiskab kohati. Tuul pöördub põhjast edelasse ja puhub 2-8, hommikul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 6-12 kraadi, saartel ja läänerannikul tõuseb hommikul õhutemperatuur vahemikku -2 kuni +1 kraadi ning teedele tekib jäide.

Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma, ühtlasi on jäiteoht. Kesk- ja Ida-Eestis on kohati tuisku. Õhtu poole tekib udu. Puhub edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb õhtuks. Ida-Eestis on 1-4 kraadi külma, Lääne-Eestis on aga õhutemperatuur vahemikus 0 kuni +4 kraadi.