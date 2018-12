2018. aasta kokkuvõte: Nõva koolist sai Lääne-Nigula sõjatanner

Nõva koolitüli sai tänavu Lääne Elus enam leheruumi kui miski muu, sest lapsevanem kaebas vallavalitsuse kohtusse ning koolil oli ühe aastaga kolm direktorit.

Lääne Elu veebis avaldatud Nõva koolist rääkivate artiklite juurde on kirjutatud sadu kommentaare. Toimetusse on saadetud kooliprobleemide kajastamise asjus anonüümkirju. Nõva koolipinged on paar korda ületanud ERRi „Aktuaalse kaamera” uudisekünnise. Lääne-Nigula vallavalitsus on õpilaskodu sulgemise pärast kaevatud kohtusse ja suurema osa kooli ja õpilaskodu kohta tehtud otsuseid on kooli hoolekogu vaidlustanud.

Koolil endal on uus direktor, endine Nõva volikogu esimees ja kunagine kehalise kasvatuse õpetaja Peeter Kallas. Põhivastuolu on aga siiani lahendamata – vald on otsustanud sulgeda kolm vanemat klassi ning selle ka valla arengukavasse kirja pannud. Nõva kooli hoolekogu ja osa õpetajad ei taha sellest aga midagi kuulda. Lubadus, et sulgemine lükatakse edasi, neid ei rahulda. Kooli juures tegutsenud õpilaskodu on sügisest suletud ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ei kaalugi selle taasavamist, kuigi formaalselt kehtib kohtumäärus, mis keelab sulgemise.

Detsembris tegi kooli eest võitlev MTÜ Nõva Koolikogukond vallavalitsusele ettepaneku, et võtab õpilaskodu oma pidada, kui vald oleks nõus neli aastat kooli puutumata jätma. See oleks lõpetanud kohtuasja, mille algatas üks lapsevanem õpilaskodu sulgemise pärast. Kokkulepet aga ei sündinud, sest volikogu oli nõus andma ajapikendust aasta, see on aga MTÜ jaoks kooli päästmiseks liiga lühike aeg.

Poolteist aastat kestnud koolitüli ise on ilmekas näide sellest, kuidas näiliselt tühiasjast alanud konflikt väljub kontrolli alt ja omandab hoomamatud mõõtmed, nii et suhtlemine tülitsejate vahel muutub võimatuks – üksteist ei kuulata ega tahetagi seda teha, sest ollakse ette kindel, et teine pool vassib. Tüli sai alguse juba 2017. aasta augustis, kui Nõva vallavanem Kalle Saar vallandas nähtava ja arusaadava põhjuseta staažika koolidirektori Virve Tautsi.

Saare väitel ei teinud Tauts temaga koostööd ja kuulas tema asemel hoopis hoolekogu esimeest Ivo Karindit, kes ühtlasi tegutseb MTÜs Nõva Koolikogukond. Tauts kaebas vallandamise töövaidluskomisjoni, kes andis talle õiguse. Direktoriks teda siiski ei ennistatud. Endine koolijuht jätkas kehalise kasvatuse õpetajana. Artikkel Tautsi vallandamisest oli Lääne Elu 2017. aasta üks loetumaid lugusid, mis kogus üle saja kommentaari. Vallandamise järel hakkas aga koolitüli korralikult hoogu koguma. Õnnetuseks määras Saar ajutise kohusetäitjana kooli juhtima endise päästeametniku Andres Liivi, kellele järgnev oli tõenäoliselt üks elu keerulisemaid aastaid.

Koolipere ei võtnud algusest peale Liivi omaks ja süüdistas teda seitsmes surmapatus, ennekõike aga selles, et Liiv ei tea koolitööst midagi ja teeb õpetajaile liiga. Jaanuaris nõudis hoolekogu, et Liiv vabastataks ja Tauts ennistataks direktoriks. Lääne-Nigula vallavalitsus jättis Liivi ametisse. Ilmekaks näiteks koolijuhi ja koolirahva vastasseisust oli veebruaris vabariigi aastapäeva aktus. Liiv sinna lihtsalt ei läinud. Koolipere oli aktuse hoole ja armastusega ette valmistanud, Liiv aga teatas, et ei tule – tema töötunnid olevat täis.

Kõigele krooniks süüdistas märtsis üks lapsevanem Liivi, et see on vägivallatsenud tema tütre kallal. Väide jäi tõendamata ja vallavalitsus ega politsei Liivil mingit süüd ei leidnud.

Peale selle sai teatavaks vallavalitsuse plaan sulgeda õpilaskodu (seda ka tehti) ja tulevast õppeaastast kaotada koolist 7.–9. klass. Õpetajad ja hoolekogu ei varjanud oma pahameelt, nimetades otsust kooli hävitamiseks – kui kaovad õpilaskodu ja kolm vanemat klassi, kaob terve kool, sest lapsevanemad viivad oma nooremad lapsed mujale.

Samal ajal kees edasi direktori väljavahetamise tüli. Märtsis kuulutas vallavalitsus lõpuks välja konkursi, et leida uus koolijuht. Õpetajad olid seda oodanud sügisest peale, korraks tekkis lootus, kuid… konkurss kukkus läbi. Koolijuhiks pürgis viis inimest, sh hoolekogu esimees Ivo Karindi, tema abikaasa, Nõva kooli õpetaja Margit Karindi, tehnikaülikooli doktorant Joosep Link ja Ridala kirikuõpetaja Küllike Valk. Komisjon otsustas, et ükski ei sobi. Meeleheitel hoolekogu hakkas kooli päästmiseks allkirju korjama.

Juunis lõppes Liivi tööleping ja uueks ajutiseks kohusetäitjaks määrati Nõva kooli staažikas matemaatikaõpetaja Laine Koppel, kes vandus, käsi südamel, et jääb ametisse ainult suve lõpuni (ja pidas sõna). Juuni lõpus kuulutas vallavalitsus välja uue direktori konkursi. Seekord oli tahtjaid kolm – sh Kallas ja Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi gümnaasiumiosa kunagine õppejuht Kaupo Padar. Viimane jäi vestlusvoori ajaks palavikku ja diskvalifitseeriti. Direktoriks sai Kallas.

Padar vaidlustas enda kõrvalejätmise, ent asjata. Kallas hakkas kooli juhtima. Vallavalitsus pani õpilaskodu kinni. See tõi kaasa kohtuasja, mis päädis sulgemisotsuse külmutamisega – juriidiliselt on õpilaskodu tänini avatud, kuid ühtegi last sinna vastu ei ole võetud, nii et õpilaskodu on sügisest peale olnud korraga kinni ja lahti. Kallas uue koolijuhina pidi aga avalikkusele aru andma, miks tema õpilaste koolitee kestab neli tundi – tuli välja, et kolm poissi käib Nõva koolis Tallinnast ja Harjumaalt. Kuna õpilaskodus nad elada ei saanud, sõitsid nad iga päev tunde kooli ja kodu vahet. Kallas ja Lõhmus laiutasid käsi – see on emade-isade otsus, nemad ei saa midagi teha. Võõra omavalitsuse laste majutamise eest nemad ei vastuta.

Praeguseks on hoolekogu kõige pikema kooliteega poisile leidnud Nõval ööbimispaiga. Kaks sõidavad endiselt iga päev kooli ja kodu vahet. Valla ja MTÜ kokkulepe õpilaskodu avamiseks on alla kirjutamata. Detsembris kinnitas vallavalitsus hoolekogu uue kosseisu, kus 9klassilise kooli pooldajad on ülekaalus. Üle nelja aasta hoolekogu juhtinud Karindist tõenäoliselt enam selle esimeest ei saa.