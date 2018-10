Haapsalu kunstnikud avasid näituse uusimast loomingust

Teisipäeval Haapsalu kunstikooli galeriis avatud linna kunstiklubi sügisnäitusel on seintel valik 11 kunstniku viimase aasta töödest.

Valve Fihlman, May Aavasalu ja Ursula Aavasalu, Kai Jeeberg, Rita Aido, Ants Roos, Ülo Telgmaa, Sveta Malken, Kätlin Sandvik-Soon, Liivi Pais ja Aide-Leit Lepmets on Haapsalu kunstihuvilistele kõik tuttavad nimed.

“Väga oluliselt pole meist keegi stiili muutnud, nii et töö autori peaks ära tundma nime vaatamatagi,” ütles Aide Leit-Lepmets. “Mõned üllatused on. Tavaliselt on mul endal väljas unelevad-mõtisklevad maalid, seekord on kasside-teemaline graafika. Mu enda õpilased tulid ütlema, et ei tundnud mu töid ära.”

Kui varem on ülevaatenäitustel olnud ka 20 kunstniku looming, siis seekord on kunstnikke esindatud vähem – 11. “See on meie tugev tuumik,” ütles Leit-Lepmets.

Looming on värske – kui mitte 2018. aastal valminud, siis vähemalt möödunud aasta lõpus.

Neile, kes Haapsalu kunstiklubi liikmete loominguga kursis ei ole, soovitab Leit-Lepmets kunstikooli galeriipidaja juttu kuulata. “Meie galeriipidaja tutvustab nii tehnikaid, tegijaid kui ka saamislugusid. Ta on kohe eriline galeriiperenaine,” rääkis ta.

Haapsalu kunstiklubi sügisnäitus jääb avatuks 15. detsembrini.

Fotod: Arvo Tarmula