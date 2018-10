Saarte Hääl: TS Laevad meremeestega tülis

Ligi pool aastat vaidlusi palgaküsimustes on viinud meremehed sinnamaani, et kui lähemal ajal lahendust ei tule, on parvlaevade personalil õigus mängu tuua ka hoiatusstreik, kirjutas Saarte Hääl.

Suursaarte ja mandrivahelist parvlaevaühendust käitav TS Laevad pöördus riikliku lepitaja poole, sest märtsist kestnud läbirääkimised ametiühinguga ei ole viinud kollektiivlepingu sõlmimiseni. Kõnealune ametiühing esindab liinioperaatori andmeil ca 14% nende töötajatest.

TS Laevade juhi Jaak Kaabeli sõnul on nad kogu selle aja jooksul olnud valmis uuendama mitmeid töötingimusi puudutavaid punkte. Samas esitavat ametiühing Kaabeli sõnul üha uusi nõudmisi. ”Oleme jõudnud patiseisu,” tähendas ta.

Seega katkestas TS Laevad läbirääkimised ja pöördus riikliku lepitaja poole.

Meremeeste sõltumatu ametiühingu saarlasest esimees Jüri Lember selgitas, et poole aastaga on nad kohtunud TS Laevade esindajatega vähemalt 12 korda ja mitmetes kollektiivlepingu punktides on nad nõustunud tööandja sõnastusega või loobunud nõuete esitamisest.

Lemberi sõnul soovitakse kõige madalamatel palgaastmetel tunnitasumäära tõstmist 50 sendi võrra tunnis. Praegu on madruse tunnitasumäär 5 eurot, mis teeb keskmiseks brutotöötasuks 842,5 eurot.

Lember loodab, et lahendus siiski tuleb. ”Mehed on ka väge täis,” kinnitas ametiühingu juht.