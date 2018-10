Piiskopilinnuse keskaja keskus saab täna nurgakivi

Reedel saab nurgakivi Haapsalu piiskopilinnuse muuseum, mille ehitus maksab 5,3 miljoni eurot ning mis muudab tundmatuseni ajaloolise kindluse ilmet.

„Viimaks jõuame sinnamaale,” rõõmustas Haapsalu piiskopilinnuse juhataja Kaire Tooming. Esmaspäeval hakati sissepääsupaviljoni alust betoneerima, sinna läheb ka hülss müntide, Lääne Elu ja muude nurgakivi ürikutega.

Haapsalu piiskopilinnuse ümberehitus keskaja keskuseks algas arheoloogiliste uuringutega mullu sügisel. Uuringutel on maapõuest paljastunud nii vanadel kaartidel märgitud kui ka seni teadmata rootsiaegseid müüre. On selgeks saanud, et 16. sajandi lõpus ja 17. sajandi alguses on linnuses käinud suured ehitustööd.

Veidi enam kui aastaga on puhastatud väikese linnuse siseruumid ja lammutatud vanad puidust katusekonstruktsioonid. „Lammutustööd on nüüdseks lõppenud ja muuseum hakkab kuju võtma,” ütles Tooming.

Konserveeritud on müüre, paigaldatud küttetorustik ja valatud siseruumide põrandad, valmis on suurem osa kanalisatsioonitrassi töid, pooleli on terrassil katuselagede valamine.

„Tegelikult on palju teha jõutud ja oleme töödega graafikus,” ütles Tooming.

Ta lisas, et paari kuuga peaks sissepääsupaviljon kuju saama ja talveks tahetakse nn majakarp kinni saada – see tähendab, et uksed-aknad on ees ja saab tulevasi muuseumiruume kütma hakata.

Keskaegse piiskopilinnuse rekonstrueerimine keskaja keskuseks kestab poolteist aastat ja läheb maksma 5,3 miljonit eurot. Ehitusprojekti koostas KAOS Arhitektid OÜ, ehitab Restor AS. Pärast rekonstrueerimist saab seni hooajaliselt töötanud linnusemuuseumi kasutama hakata aasta ringi.

Täielikult uuenenud linnusemuuseum avatakse külastajaile 2019. aasta juulis. Muuseumi ekspositsioon keskendub kohaliku keskaegse väikeriigi, Saare-Lääne piiskopkonna eluolule.

Ekspositsiooniruumi on uues muuseumis üle 600 ruutmeetri. Arheoloogiliste leidude kõrval leiavad seal koha interaktiivsed maketid, mis võimaldavad külalistel paremini mõista keskaegset elukorraldust, näiteks aja mõistet läbi töötavate vee- ja mehaanilise kella maketi. Suure osa ekspositsioonist hõlmab keldris paiknema hakkav relvaarsenal – väljapanek keskendub keskaegsetele relvadele ja sõjapidamise viisidele.

Väikese linnuse välismüüridele tuleb müüritee, mis hakkab kõrguma linnuse siseõue kohal ning millelt avanevad ilusad vaated linnusele, lahele ja Haapsalu vanalinnale. Linnusesse tulevad liftid lapsevankri ja ratastooli jaoks.