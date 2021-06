Linnuse mänguväljak sai uue väljanägemise – väljakul on mõned uued atraktsioonid ja vanad atraktsioonid on saanud uue väljanägemise.

Vanast mänguväljakust on alles jäänud vaid laev, linnus ja ämblik, mis kõik on remonditud ja saanud uue värvikuue. Uute atraktsioonidena on mänguväljakul 12 kiike ja liivakast. Üks uutest kiikedest on invakiik, kus saavad kiikuda liikumispuudega inimesed. Kiiged tarnis Tiptiptap OÜ.

Mullu sügisel alustas muuseum mänguväljakult amortiseerunud atraktsioonide eemaldamist, sest need olid muutunud lastele ohtlikuks. Lisaks vahetati mänguväljakul välja lahtised terrassilauad.