Valitsusliidu kokkulepe toob päästjatele tuntava palgatõusu

Eelarve läbirääkimistel jõudis valitsusliit kokkuleppele ning see tähendab päästeameti jaoks 2019. aasta palgafondi suurenemist 7,9 miljoni euro võrra ehk kogu päästeameti palgaeelarve tõusu pea 20 protsenti.

Eelkõige tõuseb selle arvelt päästjate palk – päästja keskmine põhipalk kasvab 1000 euroni. Praegu on päästja keskmine põhipalk 808 eurot.

Keskmise põhipalga tõus 1000 euroni tähendab päästjatele palgakasvu keskmiselt 23,6 protsenti. Päästjate põhipalgale lisandub 11 protsenti lisatasu öösel ja pühade ajal töötamise eest. Päästeameti teiste valdkondade teenistujate palk tõuseb keskmiselt 15,4 protsenti.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul on päästeameti teenistujate palgataseme mahajäämuse vähendamine olnud juhtkonna prioriteet juba aastaid. „Heameel on, et sellel aastal oleme suutnud koostöös siseministri, päästeala ametiühingu ja valitsusega saavutada palgatõusu, mis on tuntav päästja ja teenistuja rahakotis,“ lisas Kuno Tammearu.

Päästjate palga mahajäämuse vähendamine võrreldes Eesti keskmise palgaga on oluline pakkumaks ühiskonnale kvaliteetset päästeteenust, mille ootus ühiskonnal selgelt päästeametile on.

„Hoidmaks organisatsioonilist võimekust, peab päästeamet olema tööjõuturul konkurentsivõimeline, mille tagab füüsiliselt raske, tervisele ohtliku ning keerulise töö eest õiglase ja konkurentsivõimelise töötasu maksmine päästjatele ja teenistujatele,“ lisas Tammearu.