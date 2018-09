Paavst Franciscus – paavst, kes tekitab kõhklusi

Paavsti missale teisipäeva õhtul Tallinnas Vabaduse väljakul tuleb tuhandeid inimesi usutunnistusest sõltumata.

Stéphane Clavel, kümme aastat Haapsalus elanud prantslane, peab paavst Franciscuse visiiti omamoodi proovikiviks. Clavel on sünnijärgne katoliiklane, aga katoliku kirikut on raputanud aina uued ja uued avalikuks tulnud juhtumid, kus katoliku preestrid on lapsi seksuaalselt ära kasutanud.

Kõrgete kirikupeade reaktsioonid pedofiiliaskandaalidele peaksid Claveli sõnul olema selged ja otsesed, aga pole seda olnud. Nii ongi Clavel end paavsti missale registreerinud, aga ei ole kindel, kas ta sinna läheb. „Mul on teatud kõhklused,” tunnistas Clavel. „Ma pole kaotamas usku jumalasse, aga ma olen kaotamas usku kiriku hierarhiasse.”

Paavst Franciscusele on ette heidetud, et on juba aastaid teadnud USA kardinali Theodore McCarricki kuritegudest ja üritanud neid varjata. Nõutud on isegi tema erruminekut.

„Ma ei ole kindel, et lähen vaatama kirikupead, kes ei ole minu jaoks piisavalt range skandaalide ja nende põhjuste vastu,” ütles Clavel.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!